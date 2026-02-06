Schlein vuole portare la pace nel mondo ma per lei è sempre guerra coi riformisti

La leader del partito si scaglia contro il governo, criticandolo duramente e rivendicando i successi ottenuti. Nel discorso, ribadisce l’obiettivo di portare la pace nel mondo, ma sottolinea che le tensioni con i riformisti sono ancora forti. Intanto, continua a parlare di vittorie future alle prossime elezioni, senza nascondere la fiducia nei propri mezzi.

L’attacco al governo, l’autocelebrazione dei «risultati raggiunti» e il consueto mantra sul fatto che «possiamo vincere le prossime elezioni». La relazione di Elly Schlein alla direzione Pd non ha suscitato sorprese. In compenso, ha regalato alcuni momenti di involontaria comicità. «È un momento complesso e spaventoso per il mondo, in cui cresce la domanda di una alternativa», ha detto la segretaria, puntando l’indice contro «la destra globale» e avvertendo che «sta a noi offrire protezione sociale, tranquillità, prospettiva e speranza». «Questo – ha sottolineato – è il compito che abbiamo davanti». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

A Firenze, i riformisti del Partito Democratico scelgono il Sì nel referendum, distinguendosi dalla linea ufficiale e criticando le posizioni più ortodosse del partito.

