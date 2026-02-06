Davide Di Veroli ha sfiorato il bis in Germania, ma alla fine si è dovuto accontentare del secondo posto. Nell’ultima stoccata della finale ad Heidenheim, ha perso contro il suo avversario, chiudendo così una gara ricca di emozioni. Un risultato che lascia l’amaro in bocca, ma anche tanta soddisfazione per l’ottimo percorso del schermidore italiano.

Sfuma all’ultima stoccata un fantastico bis per Davide Di Veroli nella prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim. Dopo il successo della passata edizione nella “Classicissima” sulle pedane tedesche, lo spadista azzurro arriva ancora in finale, ma viene battuto per 15-14 dal kazako Ruslan Kurbanov. Un assalto tiratissimo, con il kazako che si è anche portato avanti di quattro stoccate, poi la rimonta dell’azzurro che era passato in vantaggio sul 14-13, ma con le successive due stoccate decisive di Kurbanov. Sul podio salgono anche l’egiziano Mohamed Elsayed, battuto proprio in semifinale da Di Veroli con il punteggio di 14-7, e l’olandese Tristan Tulen, che è stato battuto nell’altra semifinale da Kurbanov per 15-9. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Davide Di Veroli sfiora il bis ad Heidenheim. Sconfitta in finale all’ultima stoccata

Questa mattina si è aperta la gara di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim, in Germania.

Scherma, sei spadisti azzurri in tabellone ad HeidenheimSi è alzato il sipario sulla prova di Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim in Germania. Una classicissima per gli spadisti e saranno sei gli ... oasport.it

Scherma, weekend internazionale tra Torino, Heidenheim e WuxiFioretto protagonista a Torino con il Grand Prix Trofeo Inalpi, mentre la Coppa del Mondo di spada fa tappa in Germania per gli uomini e in Cina per le donne. sportface.it

