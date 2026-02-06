Scappa a un controllo in monopattino | denunciato 29enne a Dozza

Un 29enne italiano è stato denunciato a Dozza dopo aver cercato di scappare da un controllo in monopattino. Quando gli agenti della Polizia Locale gli hanno chiesto le generalità, si è rifiutato di collaborare e ha anche aggredito gli agenti nel tentativo di scappare.

Un uomo di 29 anni di nazionalità italiana è stato denunciato dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e aver aggredito gli agenti della Polizia Locale nel tentativo di sottrarsi a un controllo. Il fatto si è verificato nel pomeriggio del 3 febbraio nella località Toscanella, a.

Un 14enne è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di scappare in monopattino dai carabinieri.

