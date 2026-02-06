Scandalo per il video pubblicato da Trump con Obama e Michelle in versione scimmia La Ue s’indigna

Un nuovo scandalo scuote gli Stati Uniti. Donald Trump ha pubblicato un video su Truth Social che mostra Barack Obama e Michelle in versione “scimmia”. Il clip ha suscitato molte polemiche, con la Ue che si è detta indignata. La diffusione di queste immagini ha acceso un dibattito acceso sui social e tra i politici, mentre molti chiedono chiarimenti e condanne. La vicenda rischia di alimentare ulteriori tensioni tra le parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul suo Truth Social un video nel quale, a un certo punto verso la fine, si vedono i volti dell'ex presidente americano Barack Obama e dell'ex First Lady Michelle su corpi di scimmie. Un post che diffonde un'immagine creata con l'intelligenza artificiale e che ha ricevuto questa mattina oltre mille Like, oltre che aver suscitato indignazione. L'ufficio del governatore della California Gavin Newsom, potenziale candidato democratico alle presidenziali del 2028 e noto critico di Trump, ha criticato aspramente il post su 'X'. "Comportamento disgustoso da parte del presidente.

