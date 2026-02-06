Scamacca e il segreto dell’Atalanta | Siamo un gruppo rimasto sempre unito
Bergamo, 6 febbraio 2026 – L'Atalanta continua a sorprendere in campionato e in Coppa Italia, dove ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite. Nonostante le difficoltà in Champions League, con due sconfitte a gennaio, la squadra di Bergamo si mantiene compatta. Scamacca, attaccante e figura chiave, sottolinea come il gruppo sia rimasto sempre unito, e questo spirito ha portato i risultati sul campo. La squadra punta a continuare su questa strada, con un morale alto e l'obiettivo di migliorare anche in
Bergamo, 6 febbraio 2026 – L’Atalanta in questo avvio di 2026 sta volando sul fronte interno. Male in Champions, con due sconfitte consecutive a gennaio contro Athletic Bilbao e Union SG, benissimo tra campionato e Coppa Italia: cinque vittorie e due pareggi in sette partite e un solo gol incassato nell’1-1 a Pisa. Dea che, dopo il roboante 3-0 rifilato alla Juventus giovedì sera in Coppa Italia, e’ in semifinale con affaccio privilegiato sulla finalissima di Roma del 13 maggio, dovendo affrontare in semifinale una tra Bologna e Lazio. TVRG Atalanta vs Juventus nella foto giocatori Atalanta esultanza dopo il gol del 2 a 0 Bergamo 05-02-2026 New Balance Arena - Sradio di Bergamo Atalanta vs Juventus Coppa Italia Frecciarossa - quarti di finale foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas La forza del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
