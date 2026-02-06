Savoini | Mosca non finanzierà Vannacci ma per non indebolire la Lega

Questa mattina Gianluca Savoini è stato chiamato inaspettatamente. La conversazione è stata interrotta da interferenze e rumori, lasciando il suo commento sul possibile finanziamento di Mosca a Vannacci. Savoini ha chiarito che Mosca non ha intenzione di sostenere economicamente il generale, ma che comunque la Lega potrebbe risentirne se si indebolisce. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

L'ex portavoce di Salvini, protagonista del caso Metropol: "Vannacci mi ha sempre detto: 'Non me ne vado, Matteo è bravissimo'. Adesso se ne va, ma Meloni forse lo terrà: serve più a loro che a noi" Diavoli russi sul generale. Chiamiamo subito Gianluca Savoini. "Pronto?". Interferenze. "Non sento. Mi scusi. Saranno stati gli hacker russi!". L'uomo di Metropol se la ride. L'ex portavoce di Salvini, protagonista del caso, poi archiviato, sui presunti finanziamenti russi alla Lega, alla nostra domanda ride di gusto. "Vannacci che prende soldi da Mosca? Ma per favore!". Sono ciance? "Più che ciance, direi psicosi.

