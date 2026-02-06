Sassuolo Inter rivoluzione totale tra i primi 11 | il punto sugli infortunati e la probabile formazione nerazzurra

Questa mattina a Sassuolo, l’Inter si prepara per la sfida di campionato con molte novità in formazione. Chivu sta studiando gli ultimi dettagli, tra rientri importanti e infortuni che hanno complicato i piani. L’attenzione è tutta sulla possibile formazione nerazzurra, con alcuni titolarissimi che potrebbero tornare in campo, mentre altri sono ancora in dubbio. La partita si prospetta molto interessante, anche perché il tecnico deve fare i conti con le assenze e le energie recuperate.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Chivu prepara il match di campionato tra rientri d'eccezione e assenze pesanti, sotto gli occhi attenti di un ospite speciale. Il clima ad Appiano Gentile è di grande fermento per la preparazione del prossimo turno di Serie A. La Beneamata, sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e attuale allenatore della prima squadra dopo il suo percorso nelle giovanili, sta ultimando i dettagli tattici per affrontare il Sassuolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Paventi, il tecnico dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali che rimangono ancora fuori per infortunio: si tratta di Denzel Dumfries, esterno olandese di grande spinta, Nicolò Barella, dinamico centrocampista della Nazionale, e Hakan Calhanoglu, il regista turco dai piedi vellutati.

