Sassuolo Inter probabili formazioni | Lautaro pronto dal 1? tanti ballottaggi nel mezzo

Dopo aver festeggiato la qualificazione in Coppa Italia, l’Inter si prepara per la sfida contro il Sassuolo. I nerazzurri vogliono riprendere il ritmo in campionato, anche se ci sono diversi dubbi di formazione. Lautaro Martinez potrebbe essere in campo dal primo minuto, ma ci sono ancora alcuni ballottaggi nel reparto centrocampo. La partita si avvicina e i tifosi aspettano una risposta importante dalla squadra di Inzaghi.

Sassuolo Inter probabili formazioni. Archiviata con entusiasmo la qualificazione in Coppa Italia, l’ Inter è pronta a rituffarsi nel campionato in un febbraio che non lascia spazio a pause. Domenica alle 18:00 i nerazzurri saranno impegnati al Mapei Stadium contro il Sassuolo, avversario da non sottovalutare e capace di lasciare ricordi amari. Il Sassuolo si presenta alla sfida con maggiore serenità dopo un periodo complicato. Le tre sconfitte consecutive contro Juventus, Roma e Napoli avevano fatto suonare qualche campanello d’allarme, ma i successi contro Cremonese e Pisa hanno rimesso in carreggiata la squadra di Fabio Grosso.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dalle ore 12:00 di giovedì 5 febbraio sono in vendita i tagliandi per Sassuolo-Inter Divieto di trasferta sì, ma non per i possessori di fidelity card non residenti in Lombardia Alcuni tifosi nerazzurri potranno dunque seguire il match, il costo del settore ospi facebook

Statistiche e curiosità di #SassuoloInter, 24^ giornata di #SerieAEnilive Scoprile qui #ForzaSasol x.com