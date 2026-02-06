Sassuolo Inter Chivu pronto a cambiarne altri nove | in due verso la conferma!
Cristian Chivu cambia ancora formazione in vista della partita contro il Sassuolo. L’allenatore romeno punta a rinnovare la squadra, inserendo nove novità rispetto alle ultime uscite. Con questa mossa, Chivu cerca di trovare la giusta amalgama e portare i nerazzurri a ottenere i punti necessari. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come la squadra si schiererà in campo.
Inter News 24 Sassuolo Inter – Cristian Chivu pronto a portare avanti la sua strategia di alternanza, in campionato cambia la formazione. Il laboratorio tattico di Cristian Chivu non si ferma mai. L’allenatore nerazzurro — l’ex difensore romeno che ha scalato le gerarchie del club dopo i successi con la Primavera — sta gestendo le energie della rosa con una strategia di rotazioni massicce, figlia di un calendario che non concede tregua tra impegni di campionato e coppe nazionali. Il precedente: dieci novità tra Cremonese e Torino. La gestione del gruppo da parte del tecnico è apparsa chiara già nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Internews24.com
