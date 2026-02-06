L’Hockey Sarzana torna dalla trasferta di Breganze con tre punti importanti. Con una vittoria per 5-0, la squadra conquista una posizione in classifica, agganciando l’ottavo posto nel campionato di serie A1. La partita è stata difficile, ma i rossoblù sono riusciti a portare a casa il risultato che cercavano.

L’Hockey Sarzana torna dalla trasferta di Breganze con tre punti d’oro che consentono di agganciare l’ottavo posto nella classifica del campionato di serie A1. I rossoneri si sono imposti con il punteggio di 5 a 3 sulla pista del fanalino di coda. Non è stata però una gara semplice perchè a dispetto della posizione i padroni di casa hanno tenuto testa ai ragazzi diretti da Sergio Festa. Un successo che consente alla formazione sarzanese di staccare le dirette concorrenti alla salvezza confermando il momento positivo iniziato con i pareggi conquistati contro Follonica e Lodi. Il primo tempo si è chiuso in parità 2 a 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sarzana soffre ma vince. Una cinquina a Breganze

