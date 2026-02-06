Sara Panetoni Anno difficile dopo l’infortunio Sono tornata
Dopo un anno complicato a causa di un infortunio, Sara Panetoni ha finalmente ripreso a giocare. La pallavolista di 25 anni, originaria di Bagnacavallo, si è unita alla San Giovanni in Marignano, la squadra neopromossa in A1. È alla sua sesta stagione nel massimo campionato e non nasconde la soddisfazione di essere tornata in campo dopo un periodo difficile.
Libero della neopromossa San Giovanni in Marignano, 25 anni, partita da Bagnacavallo, Sara Panetoni è alla sua sesta stagione consecutiva in A1. È reduce da un’ operazione alla spalla che l’ha costretta a fermarsi a giugno e tornare in campo solo a gennaio. Ha indossato più volte la maglia della nazionale giovanile: oro mondiale, oro europeo da miglior Libero, argento mondiale. Ma è dalle fila del Ravenna che ha spiccato il volo: qui ha disputato le giovanili, due stagioni in B2 e una in B1. Panetoni, come va la spalla? "Avevo una lesione, mi sono operata a giugno e non ho ancora recuperato del tutto la mobilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
