La campionessa di lancio del martello Sara Fantini ha annunciato un cambio di allenatore. Cerca nuovi stimoli per migliorare le sue prestazioni, che finora non l’hanno portata ai livelli desiderati alle Olimpiadi. La sua decisione arriva in un momento di riflessione e di ricerca di nuove strategie per tornare in forma. La notizia è stata data durante la puntata di OA Focus, il programma di OA Sport condotto da Alice Liverani, dedicato al mondo dell’atletica.

Si parla di atletica e soprattutto di lancio del martello nella puntata di OA Focus, il programma condotto da Alice Liverani sul canale YouTube di OA Sport. Ospite della puntata, infatti, è stata Sara Fantini, campionessa europea in carica e primatista nazionale. Una lunga chiacchierata dall’avvicinamento al mondo dell’atletica, fino alla scelta di cambiare allenatore per cercare nuove stimoli e lanciarsi verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Una famiglia di sportivi, come il papà Corrado che ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nel getto del peso. Un amore con l’atletica, però, che non è sbocciato subito per Sara: “Mio padre ha partecipato alle Olimpiadi di Atlanta. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Fantini: "Cambio di allenatore in cerca di nuovi stimoli. Finora alle Olimpiadi non ho reso al massimo"

Approfondimenti su Sara Fantini

Sara Fantini si prepara a lanciare il martello a Roma 2024, sperando di avvicinarsi a un record che potrebbe fare la differenza.

Ultime notizie su Sara Fantini

