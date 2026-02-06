Sapienza hackerata cinque giorni di blackout

La Sapienza ha vissuto cinque giorni di blackout totale. Durante questo periodo, il sito dell’università è stato completamente inaccessibile e il logo è stato sostituito con un’immagine di un hacker incappucciato e la scritta “hacker urbis”. La situazione ha creato confusione tra studenti e personale, che si sono trovati senza servizi online per giorni. Ora si cerca di capire chi si nasconde dietro l’attacco e come evitare che si ripeta.

Sotto attacco Il 1° febbraio, l'università ha ricevuto una ransomware notice (letteralmente notifica di ricatto), un messaggio che la informava che i dati di oltre 400 server erano stati criptati dal gruppo Femwar02. Il logo dell'università sullo sfondo rosso sostituito dall'immagine di un hacker incappucciato e la scritta hacker urbis. È questo l'adesivo che da qualche giorno rimbalza sulle chat e sui profili degli studenti del più grande ateneo d'Italia.

