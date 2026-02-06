Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo. I due prenderanno il palco mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, portando il loro stile alla kermesse musicale. La scelta ha già suscitato curiosità tra il pubblico e gli appassionati.

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori del Festival di Sanremo, rispettivamente mercoledì 25 febbraio e giovedì 26. Lo ha annunciato su Instagram il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. Lillo, il noto comico e attore, celebre anche per il duo con Greg, sarà quindi al fianco di Carlo Conti alla conduzione del Festival di Sanremo la serata di mercoledì 25 febbraio. Mentre Andrea Pucci, comico e cabarettista, la sera di giovedì 26 febbraio. I due nuovi conduttori si aggiungono a quelli già resi noti, la cantante Laura Pausini e l’attore Can Yaman. Conti annuncia che arriveranno altri nomi, «la prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sanremo, Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci i co-conduttori

Approfondimenti su Sanremo Conti

Carlo Conti ha chiamato Lillo e Andrea Pucci per annunciare che saranno loro i co-conduttori di una serata al Festival di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha confermato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori

Ultime notizie su Sanremo Conti

Argomenti discussi: Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti a Sanremo; Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti; Sanremo 2026, Lillo co-conduttore e il web si scatena contro il cast di Carlo Conti: Prevedo floppissimo; Sanremo 2026, Lillo Petrolo co-conduttore: ecco quando salirà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia due nuovi co-conduttoriAttraverso i suoi canali social, Carlo Conti ha annunciato due nuovi co-conduttori per due serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico ha rivelato la par ... rockol.it

Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it

Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di #Sanremo. Lo ha annunciato Carlo #Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo. #Sanremo2026 x.com

Lillo e Andrea Pucci co-conduttori di Sanremo 2026! Il primo salirà sul palco dell'Ariston al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini il prossimo mercoledì 25 febbraio, mentre Pucci è previsto per giovedì 26. Vi piacciono come scelte facebook