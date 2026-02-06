Sanremo 2026 | Lillo e Andrea Pucci co?conduttori annunciati da Carlo Conti sorpresa all’Ariston

Carlo Conti ha annunciato che Lillo e Andrea Pucci saranno i nuovi co-conduttori del Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata tramite un video pubblicato sui social, dove il conduttore toscano ha confermato la presenza dei due comici per due serate, affiancando Laura Pausini. La scelta ha sorpreso molti, anche perché si tratta di un abbinamento inedito per il palco dell’Ariston. Ora l’attesa cresce, tra curiosità e aspettative sulla performance dei due artisti.

Sanremo 2026, co-conduttori: ci sono anche Lillo e Andrea PucciSi allarga la squadra dei co-conduttori al Festival di Sanremo 2026, al via il 24 febbraio. L'annuncio è stato dato questa mattina dal conduttore e direttore ... lapresse.it

Sanremo 2026, una serata a testa da co-conduttori per Lillo e PucciLillo e Pucci co-conduttori della seconda e terza serata del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. L'annuncio del direttore artistico. gazzetta.it

La replica di #AndreaPucci all'annuncio della sua presenza come co-conduttore di #Sanremo2026. E in tanto il #Pd chiede chiarimenti alla #Rai facebook

Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: “Fascista, razzista e omofobo” x.com