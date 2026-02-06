SANREMO 2026 | CONTI ANNUNCIA I COMICI L’IRA DELLA LUCARELLI SCATENA I SOCIAL

Carlo Conti ha annunciato i comici che saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2026. La scelta ha scatenato subito le polemiche, soprattutto sui social, con Selvaggia Lucarelli che non ha risparmiato critiche. La questione sta facendo discutere tra fan e addetti ai lavori.

Carlo Conti ha svelato i comici che impreziosiranno le serate del Festival di Sanremo 2026 ma scoppia la polemica, a partire da Selvaggia Lucarelli. Lillo – ora al cinema con Agata Christian – Delitto sulle nevi – sarà protagonista della serata di mercoledì 25 febbraio, la seconda della 76esima edizione del festival, mentre Andrea Pucci salirà sul palco giovedì 27. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico e conduttore Conti attraverso Instagram. Con un video che simulava una “chiamata” ai due artisti, Conti ha ufficializzato la presenza dei due comici al Teatro Ariston. Se Lillo è stato accolto molto bene dai social, la presenza di Pucci ha scatenato il caos, trainato da Selvaggia Lucarelli che ha postato un durissimo commento contro Conti, colpevole di aver melonizzato il Festival. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Carlo Conti ha sorpreso tutti con un video: annuncia che Andrea Pucci e Lillo saranno i nuovi co-conduttori di Sanremo.

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente!

