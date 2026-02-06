Sanremo 2026 | Carlo Conti presenta i comici e scatena l’ira della Lucarelli

Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i nomi dei comici che saliranno sul palco durante le serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La lista ha già fatto discutere, soprattutto dopo le reazioni della giornalista Lucarelli, che si è scagliata contro alcune scelte. La conferma dei volti comici ha acceso anche nuove polemiche tra chi aspetta il festival con entusiasmo e chi critica le selezioni fatte dall’organizzazione.

Carlo Conti ha ufficializzato i comici che arricchiranno le serate della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Lillo, attualmente al cinema con Agata Christian – Delitto sulle nevi, sarà protagonista mercoledì 25 febbraio, la seconda serata del festival. Andrea Pucci salirà invece sul palco giovedì 27 febbraio. L’annuncio è stato dato direttamente da Conti su Instagram, con un video in cui simulava una “chiamata” ai due artisti, confermandone la presenza al Teatro Ariston. Il pubblico reagisce: Lillo ben accolto, Pucci nel mirino. Se Lillo ha ricevuto un’accoglienza positiva sui social, la scelta di Andrea Pucci ha subito generato polemiche. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

