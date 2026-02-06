sanremo 2026 carlo conti annuncia lillo e pucci saranno co conduttori il 25 e 26 febbraio

Carlo Conti annuncia che Lillo e Pucci condurranno il Festival di Sanremo 2026 il 25 e 26 febbraio. La notizia circola da giorni, ma ora è ufficiale. I due comici prenderanno il posto di altri anni e si preparano a intrattenere il pubblico con il loro stile. Il conto alla rovescia è iniziato, e sui social sono già state pubblicate delle clip che mostrano i protagonisti al lavoro. La loro presenza è stata accolta con curiosità e aspettative dagli appassionati.

Continua il conto alla rovescia per Sanremo 2026, insieme alle notizie snocciolate dal direttore artistico con dei brevi video pubblicati su Instagram, che vede per protagonisti Lillo e Pucci Sanremo 2026, ci saranno anche Lillo e Pucci. Nella mattinata odierna, Carlo Conti a bordo della sua auto, ha simulato una chiamata nella quale avrebbe interagito con i due comici. “Ho fatto la chiamata a tre, vi volevo chiedere ma voi al limite avreste problemi ad una co-conduzione al Festival anche si sono Sandokan, Topo Gigio, Mary Poppins, Spongebob, una serata per uno.Non avete problemi? Bene, molto bene”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

