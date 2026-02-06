sangiuliano boccia e giornalista tarallo a rischio processo

Questa mattina è emersa una nuova svolta nel caso che coinvolge Sangiuliano e Boccia. L'imprenditrice e il giornalista Tarallo, accusati di aver interferito in modo illecito nella vita privata dell’ex ministro, devono ora affrontare un possibile processo. La vicenda si fa più complessa e si attende la decisione del giudice.

La vicenda Sangiuliano - Boccia conosce oggi un nuovo capitolo: l'imprenditrice e il giornalista Tarallo, accusati di interferenze illecite nella vita privata dell'ex ministro, rischiano il processo Si apre oggi un nuovo capitolo, l’ennesimo, della vicenda Sangiuliano – Boccia, una storia che sembra avere più stagioni di una serie tv politica. La Procura di Roma ha infatti chiuso una serie di indagini e contestato all’imprenditrice Maria Rosaria Boccia e al giornalista Carlo Tarallo il reato di interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La Procura di Roma ha aperto un’indagine contro Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo, accusati di aver diffuso dettagli sulla vita privata dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie.

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sui audio che coinvolgono Maria Rosaria Boccia e Carlo Tarallo.

