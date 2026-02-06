San Valentino diverso a Roma con Sensuability

A Roma, quest’anno, San Valentino si presenta in modo diverso. La mostra “Sensuability, ti ha detto niente la mamma?” attira l’attenzione dei passanti e invita a riflettere sui sensi e le emozioni, andando oltre i soliti cliché romantici. È un appuntamento culturale che vuole sorprendere e coinvolgere, offrendo un modo nuovo di vivere la festa degli innamorati.

Nel panorama degli eventi di San Valentino 2026 a Roma, la mostra "Sensuability, ti ha detto niente la mamma?" si propone come un appuntamento culturale capace di andare oltre i consueti cliché romantici. Venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 16.00, Villa Altieri apre le sue porte a un progetto che parla di amore, desiderio e libertà di espressione attraverso il linguaggio diretto e potente del fumetto e dell'illustrazione. Sensuability®, ideato da Armanda Salvucci e promosso dall'Associazione di Promozione Sociale Nessunotocchimario, nasce con l'obiettivo di raccontare la sessualità e la disabilità in modo autentico, inclusivo e privo di filtri pietistici.

