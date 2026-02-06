I residenti di San Lorenzo avevano ragione. Dopo l’episodio di violenza di ieri, il picchiatore tunisino sembra essere tornato in libertà e ha ripreso a camminare tra le strade del quartiere. Questa mattina, mentre alcuni si fermavano al bar per la colazione, lui era ancora nei paraggi. La polizia ha presentato denuncia e ha portato l’uomo in Tso, ma lui è già tornato libero. La preoccupazione tra i residenti cresce: temono che possa tornare a colpire di nuovo, anche con i bimbi in giro.

Tso, denuncia e colazione al bar. I residenti di San Lorenzo avevano ragione da vendere nel temere che il picchiatore tunisino di mamme e bambini sarebbe presto tornato per le vie del quartiere. Il fermo di polizia del 22enne che da giorni sta terrorizzando i passanti su via Tiburtina è durato giusto il tempo di un "trattamento sanitario obbligatorio" al Policlinico Umberto I. L'extracomunitario, senza fissa dimora e con evidenti problemi psichiatrici, era stato bloccato mercoledì. Ieri mattina una delle sue due più recenti vittime se l'è ritrovato al bar, seduto a far colazione. E non ci ha visto più. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Lorenzo, Tso e colazione al bar. Picchiatore tunisino "libero" in 12 ore

Approfondimenti su San Lorenzo Tso

La polizia ha catturato il tunisino che settimane fa aveva aggredito una mamma in bicicletta a San Lorenzo.

La polizia ha arrestato un tunisino che aveva terrorizzato il quartiere di San Lorenzo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Lorenzo Tso

Argomenti discussi: Roma, presa a pugni in bici con il figlio a San Lorenzo: denunciato un ragazzo di 22 anni. Poi fermato di nuovo: scatta il tso; San Lorenzo, quartiere sotto scacco. La minisindaca scrive a prefetto e questore: I cittadini hanno paura; San Lorenzo, quattro donne aggredite in tre giorni: il municipio lancia l’sos al prefetto; San Lorenzo, la mamma aggredita: Prima o poi ci scappa il morto. Il mio bambino piangeva, siamo sotto choc.

Roma, presa a pugni in bici con il figlio a San Lorenzo: denunciato un ragazzo di 22 anni. Poi fermato di nuovo: scatta il tsoLa vittima ha 44 anni e ha riportato 30 giorni di prognosi per la frattura del naso. Il giovane tunisino ha aggredito altre tre donne sole sempre nel rione: aveva il permesso di soggiorno, incompatibi ... roma.corriere.it

Roger van der Weyden Ritratto di Laurent Froimont sul retro San Lorenzo x.com

Da giorni un giovane vaga per San Lorenzo e aggredisce le passanti prendendole a testate Ma la situazione è molto delicata: si tratta di un giovane con problemi psichiatrici facebook