samsung galaxy s26 ultra mostrato in video trapelato a 360 gradi

Un video trapelato online mostra in anteprima il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra. Il filmato a 360 gradi permette di vedere il design del telefono, la disposizione delle fotocamere e le sue dimensioni. L’immagine che ne emerge è molto simile a quanto si era già ipotizzato, e ora si attende solo la data ufficiale di lancio. Restano da capire ancora alcune caratteristiche tecniche, ma il device sembra pronto a fare il suo debutto sul mercato.

Questo testo sintetizza le informazioni emerse su galaxy s26 ultra, concentrandosi su un video a 360 gradi che ne mostra design, disposizione delle camere e le tempistiche di lancio. L’anteprima evidenzia una scocca resistente e una configurazione del display che fa leva su proporzioni moderne, oltre a dare indicazioni sulla presenza del chip di bordo e sulla gamma prevista per il marchio. galaxy s26 ultra: anteprima a 360 gradi. Un breve video di 10 secondi condiviso da un noto tipster permette di osservare frontale, retro e lati del dispositivo. Il modello presentato arriva nella tinta Cobalt Violet, offrendo una vista completa del profilo e delle sue finiture. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

