Samarate | l’associazione per i rifugiati ucraini e il gemellaggio con la città ucraina

Samarate è ormai il “capitale” degli aiuti all’Ucraina. Almeno 15 quintali di abbigliamento, coperte e alimenti in scatola saranno inviati in Ucraina con un camion che partirà dal paese lombardo nei prossimi giorni. La raccolta è stata coordinata da due associazioni: “Noi con Voi odv” e l’Associazione Italo Portalupi, che seguono il conflitto russo-ucraino da anni. Il progetto, iniziato con il sostegno ai rifugiati ucraini nel periodo immediatamente successivo all’invasione russa, è ormai una pratica consolidata. Le due organizzazioni hanno iniziato a raccogliere materiali e fondi a partire dagli inizi del 2022, con l’aiuto di una comunità locale che ha accolto migliaia di persone sfollate e ha cercato di offrire loro un aiuto quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

