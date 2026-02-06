Un uomo di Altopascio stava per finire in grave difficoltà, ma grazie a una chiamata tempestiva, un’infermiera è riuscita a convincerlo a tornare a casa. L’intervento del 118 si è svolto rapidamente, e sembra che questa telefonata abbia fatto la differenza tra la vita e la morte.

Lucca, 6 febbraio 2026 – Un intervento gestito dalla centrale operativa del 118 ha probabilmente consentito di salvare la vita a un uomo nella zona di Altopascio, nel lucchese. Nella serata di ieri, una donna ha contattato il numero di emergenza sanitaria manifestando forte preoccupazione per il figlio, di più di 40 anni e con alcune problematiche di salute, uscito di casa in stato di agitazione. Temendo per la sua incolumità, la madre ha comprensibilmente deciso di chiedere aiuto al 118. L’infermiera della centrale operativa ha a quel punto informato la polizia e, nel frattempo, ha richiamato la donna per farsi dare il numero di cellulare del figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvato al telefono dall’infermiera. Esce in stato di agitazione, lei lo chiama e lo convince a tornare a casa

Approfondimenti su Lucca Zona

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lucca Zona

Argomenti discussi: Piero ha ritrovato l'uomo che lo ha salvato dall'arresto cardiaco. E non è un medico; Blog | Violenza sulle donne, quando i figli salvano le madri - Alley Oop; Dal 14 al 18 maggio torna il Salone del libro di Torino con il tema Il mondo salvato dai ragazzini; Rieti, mi sto suicidando nel fiume Velino: la chiamata di un uomo alla polizia, come è stato salvato.

Salvato al telefono dall’infermiera. Esce in stato di agitazione, lei lo chiama e lo convince a tornare a casaL’operatrice del 118 ha saputo, via telefono, tranquillizzare l’uomo, che è stato poi ricoverato in ospedale per le cure del caso ... lanazione.it

Sarno, l’assassino del salumiere salvato dal linciaggioSarno – Un uomo, accusato dell'omicidio di Gaetano Russo, è stato salvato dalla polizia da un tentativo di linciaggio. cronachedellacampania.it

Buongiorno, oggi mi si è scaricato il garmin, 840 solar, al rientro, appena tornato a casa l'ho messo sotto carica e poi acceso. Ho salvato l'attività, per 3/4 l'ha regolarmente registrata, il problema che non me la passa su garmin connect, il telefono ed il garmin s facebook