Salute | esperta mindfulness ‘con pazienti con Bpco lavoriamo su respiro e consapevolezza’

La dottoressa spiegato come la mindfulness aiuta i pazienti con BPCO. Durante le sedute, si concentra sul respiro e sulla consapevolezza, anche se può sembrare strano, perché aiuta a gestire meglio la malattia. I pazienti imparano a controllare il respiro e a ridurre lo stress, migliorando così la qualità della vita.

“Attraverso il percorso di mindfulness, anche se può sembrare un paradosso, con i pazienti con BPCO noi lavoriamo proprio sul respiro. Li accompagniamo in questo percorso con fiducia e con l'idea che la vita può essere vissuta pienamente anche quando ci sono problemi gravi come questo”. Così Maria Dolores Listanti, insegnante mindfulness e fisioterapista, in rappresentanza dell’Associazione pazienti con Bpco all’incontro organizzato a Milano da Sanofi e Regeneron dedicato a dupilumab, primo farmaco biologico mirato per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, presto rimborsato anche in Italia per questa indicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il pneumologo Papi spiega che il farmaco dupilumab, già usato in altri Paesi e ora approvato anche in Italia, può ridurre del 30% le riacutizzazioni nei pazienti con Bpco.

