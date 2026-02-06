Salute | Cattani Sanofi ‘con quella per Bpco arrivano a 11 le indicazioni di dupilumab’

Oggi Sanofi annuncia di aver ottenuto l’undicesima indicazione di dupilumab, questa volta per la Bpco. Cattani spiega che si tratta di un passo importante, con il farmaco che ora copre più condizioni rispetto a prima. La ricerca nel settore continua a fare progressi, e questa nuova indicazione apre nuove possibilità per i pazienti affetti da questa malattia respiratoria.

“Oggi raggiungiamo il picco più alto della ricerca e dello sviluppo legati a dupilumab. Questa nuova indicazione” nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) in Italia, “rappresenta l’undicesima: è quindi come avere una pipeline all'interno di un singolo farmaco”. Sono le parole di Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, all’incontro organizzato a Milano dalla farmaceutica ‘La Bpco ha un nuovo respiro. Sfidiamo i confini della scienza per trasformare l’approccio a una patologia ancora troppo sottovalutata’, durante il quale si sono approfonditi gli aspetti innovativi del faramco, il primo farmaco biologico mirato per la patologia, per il quale si attende il via libera di Aifa alla rimborsabilità anche per questa indicazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La Sanofi annuncia che con il nuovo aggiornamento ora sono 11 le indicazioni approvate per il farmaco dupilumab, usato per il trattamento del Bpco.

Il dottor Papi conferma che il dupilumab sta dando buoni risultati nella gestione della Bpco.

