Salto con gli sci | Nika Prevc sempre al vertice in allenamento alle Olimpiadi

Questa mattina si è svolta la seconda sessione di allenamento nel salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nika Prevc si conferma al vertice, mostrando ottimi risultati anche in questa fase di preparazione. Le atlete continuano a lavorare duramente in vista delle competizioni ufficiali, e le prime impressioni sono positive per la slovena.

Conclusa anche la seconda sessione di salti di allenamento per quanto riguarda il salto con gli sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Continua a rimanere al vertice Nika Prevc: la slovena decide di non effettuare il terzo salto, ma nei primi due non si fa nessun problema a guidare, riuscendo pure ad andare oltre l’HS nella prima occasione (108 metri e 77.8 punti); nella seconda rimane a 105 e 86.3. Oltre alle presenze, vanno sottolineate le assenze: per ragioni ignote Anna Odine Stroem decide di non farsi vedere per tutta la mattina, mentre al terzo salto rinunciano, oltre a Nika Prevc, anche l’austriaca Lisa Eder e le tedesche Agnes Reisch e Selina Freitag. 🔗 Leggi su Oasport.it

