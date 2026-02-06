Salerno voragine in via Valerio Laspro | disagi al traffico nel quartiere Carmine

Una grande buca si è aperta ieri pomeriggio in via Valerio Laspro, nel quartiere Carmine. La voragine ha causato problemi al traffico, che si è bloccato in alcune zone. La strada è stata temporaneamente chiusa e le autorità hanno già avviato i lavori per mettere in sicurezza la zona. Nessuno è rimasto ferito, ma le auto si sono accumulate lungo le vie vicine, creando disagi per i residenti e chi percorre il quartiere.

. Ancora problemi lungo le strade cittadine. Nel tardo pomeriggio di ieri si è aperta una voragine in via Valerio Laspro, nel quartiere Carmine, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Disagi e rallentamenti: zona già sotto pressione. La viabilità ha registrato rallentamenti e momenti di congestione, anche perché l'area risente già dei disagi legati ad altri cedimenti stradali in città. In particolare, nei giorni scorsi si era registrata un'altra criticità a Salerno, con ulteriori difficoltà per gli automobilisti. Intervento della Polizia Municipale. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per la messa in sicurezza dell'area e per la gestione del traffico veicolare, con l'obiettivo di ridurre i rischi e regolare i flussi in attesa delle verifiche e degli interventi necessari.

