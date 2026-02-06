Sacim azienda in liquidazione che non vuole morire Rsu | Alcuni sindacati non si confrontano coi lavoratori

La Sacim di Cesena, storica azienda metalmeccanica, cerca di resistere nonostante la liquidazione giudiziaria. L’azienda, che sta attraversando un momento difficile, continua a produrre con una cassa integrazione ridotta al minimo, al solo 10%. I rappresentanti sindacali accusano alcuni sindacati di non confrontarsi abbastanza con i lavoratori e chiedono chiarezza sulle future decisioni. La situazione resta tesa e ancora tutta da seguire.

Va avanti la situazione delicata e particolare della Sacim, storica azienda metalmeccanica di Cesena, che nonostante il procedimento di liquidazione giudiziaria in corso, continua a produrre utilizzando la cassa integrazione in deroga solo al 10% e a mantiene intatti i propri valori produttivi e.

