Sabatini critica Spalletti |  Cambi incomprensibili ha tolto tutti i punti di riferimento alla Juve

Da juventusnews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabatini attacca Spalletti dopo la partita della Juventus. L'ex dirigente critica i cambi effettuati dall’allenatore, definendoli incomprensibili e accusandolo di aver tolto punti di riferimento alla squadra. La polemica si scatena subito, mentre i tifosi aspettano chiarimenti e risposte.

. L’analisi del giornalista. Su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini commenta così la netta sconfitta della Juventus con l’Atalanta a Bergamo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’analisi: « Troppo rigore e poco Spalletti. Questi sono i titoli per una partita che finisce  3-0  per l’ Atalanta  che vola dunque nelle semifinali di Coppa Italia mentre la Juventus esce con un risultato che fa rumore. Anche perché la partita è stata piena di contraddizioni. Merito dell’Atalanta che alla fine giustamente esulta, demerito per la Juventus dal 70? in poi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

