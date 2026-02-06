Sabatini critica Spalletti |  Cambi incomprensibili ha tolto tutti i punti di riferimento alla Juve

Sabatini attacca Spalletti dopo la partita della Juventus. L'ex dirigente critica i cambi effettuati dall’allenatore, definendoli incomprensibili e accusandolo di aver tolto punti di riferimento alla squadra. La polemica si scatena subito, mentre i tifosi aspettano chiarimenti e risposte.

. L’analisi del giornalista. Su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini commenta così la netta sconfitta della Juventus con l’Atalanta a Bergamo. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’analisi: « Troppo rigore e poco Spalletti. Questi sono i titoli per una partita che finisce 3-0 per l’ Atalanta che vola dunque nelle semifinali di Coppa Italia mentre la Juventus esce con un risultato che fa rumore. Anche perché la partita è stata piena di contraddizioni. Merito dell’Atalanta che alla fine giustamente esulta, demerito per la Juventus dal 70? in poi ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Sabatini furioso con Spalletti:IO NON TIFO PER NESSUNO!

Troppa frenesia e cambi di Spalletti incomprensibili: Juventus, non è sempre e solo colpa della sfortunaL'Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende le semifinali di Coppa Italia. msn.com

Sabatini contro 'Spalletti: 'Allusioni fatte totalmente fuori dal realtà e dall'eleganza'Le ultime parole dette dal tecnico della Juventus Luciano Spalletti nell'immediato post partita della gara con il Sassuolo, hanno evidentemente lasciato degli strascichi. Il tecnico dei bianconeri, ... it.blastingnews.com

Walter Sabatini, dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha commentato così la vittoria dell’Inter di ieri contro il Torino in Coppa Italia: “Ieri sera è stata la certificazione della qualità di Chivu. Sarà l’allenatore dell’Inter per i pr facebook

#Sabatini: " #Mourinho grande allenatore. Non capisco chi lo attacca, come per #Allegri" x.com