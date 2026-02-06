Russian military official hospitalised after being shot agencies report

Un ufficiale militare russo, il tenente generale Vladimir Alexeyev, è stato ferito e portato in ospedale a Mosca. Secondo le agenzie di stampa, è stato colpito durante un episodio ancora da chiarire. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le autorità militari e le fonti ufficiali stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

MOSCOW, Feb 6 (Reuters) - A senior Russian military official, Lieutenant General Vladimir Alexeyev, was hospitalised after being shot in Moscow, state media reported on F. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Russian military official hospitalised after being shot, agencies report Approfondimenti su Russian Military Official Putin praises Russian military exports despite Western pressure Vladimir Putin ha elogiato ancora una volta le esportazioni militari russe, sottolineando che il settore ha ampliato i mercati e le opportunità, nonostante la pressione proveniente dall’Occidente. Ukraine hits infrastructure at Russian missile launch site, military says L’esercito ucraino ha colpito con successo una base missilistica russa, secondo quanto riferito dalle forze armate di Kiev. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Latest updates on Charlie Kirk's condition after shooting | Special Report A few days ago, the UK authorities issued a notice highlighting Russian espionage efforts targeting NATO personnel hosted in a hotel located in the German city of Wiesbaden. The guesthouse is close to the NATO Security Assistance and Training for Ukraine facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.