Russia Vladimir Alekseyev vicecapo dell’intelligence ferito in un attentato

Il generale Vladimir Alekseyev, vicecapo dell’intelligence russa, è stato colpito in un attentato. L’attacco si è verificato in un momento di alta tensione tra Russia e Ucraina. Alekseyev, considerato da molti uno dei responsabili di operazioni contro Kiev, è stato ferito ma si trova in condizioni stabili. La notizia apre nuovi scenari in una regione già scossa da conflitti e tensioni diplomatiche.

Il generale Vladimir Alekseyev è da molti considerato responsabile di operazioni ibride contro l’Ucraina. Intanto si è concluso il secondo giorno di colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina, e Stati Uniti ad Abu Dhabi, con fonti russe che parlando di lavoro ancora complesso ma scenario “favorevole”. Mosca attacca nuovamente l’Ucraina nella notte Nuove tensioni pronte a deflagrare nel conflitto tra Russia e Ucraina. Il generale Vladimir Alekseyev, vicecapo dell’intelligence militare russa e con un ruolo di alto livello nello Stato Maggiore, è rimasto ferito questa mattina in un attentato avvenuto in un condominio nella zona nord-occidentale di Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Un attentato ha colpito Mosca, spari contro Vladimir Alekseyev, il vice capo dell’intelligence militare russa.

Un colpo di arma da fuoco ha ferito Vladimir Alekseyev, vice capo dell’intelligence militare russa, nel cuore di Mosca.

Argomenti discussi: Il generale russo Alekseev, vicecapo del Gru, ferito in un attentato a Mosca e ricoverato; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Spari a Mosca contro il vice capo dell'intelligence militare russa: è ferito. Due morti in attacchi sulla regione di Zaporizhzhia.

