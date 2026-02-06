Questa mattina a Mosca, il vicecapo degli 007, il generale Vladimir Alekseye, è stato colpito durante una sparatoria e si trova ora in coma dopo un intervento chirurgico. La vicenda ha scosso le autorità, mentre Lavrov accusa Kiev di voler sabotare gli sforzi di pace.

È in coma dopo un delicato intervento chirurgico il generale Vladimir Alekseye vittima di una sparatoria questa mattina a Mosca. Si teme per la sua vita, hanno riferito i media russi. Secondo quanto riportato è stato colpito più volte sulle scale del condominio dove abita da un uomo armato che è poi fuggito ed è ora ricercato. Alekseyev, nato in Ucraina, è vicedirettore dell'agenzia di intelligence militare Gru, un'unità del ministero della Difesa nota per l'organizzazione di operazioni segrete all'estero. È uno degli ufficiali di alto livello che hanno fornito a Vladimir Putin informazioni per l'invasione dell'Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Russia, in coma dopo la sparatoria il vicecapo degli 007. Lavrov: "Kiev vuol far deragliare la pace"

