Russia attentato a vice capo dell’intelligence militare | è grave Chi è Alekseyev

Stamattina a Mosca un ufficiale dell’intelligence militare russa, Vladimir Alekseyev, è stato colpito da diversi colpi di pistola lungo la strada di Volokolamskoe Shosse. L’attentato è avvenuto in un’area trafficata e ancora si cerca di capire chi si trovi dietro l’attacco. Alekseyev è stato portato in ospedale in condizioni gravi. La polizia sta indagando sul movente e sui possibili sospetti.

Roma, 6 febbraio 2026 - È un alto ufficiale dell'intelligence militare russa Vladimir Alekseyev, il generale tenente rimasto ferito stamattina da diversi colpi di arma da fuoco sparati da uno sconosciuto sul Volokolamskoe Shosse, grande arteria viaria nel Nord Ovesti di Mosca. Le autorità russe hanno aperto un'indagine per tentativo di assassinio. L'attentato allunga una serie di attacchi contro funzionari e rappresentanti delle strutture di sicurezza russe che hanno accompagnato la guerra in Ucraina. Alekseyev, ferito presso la sua abitazione, è dal 2011 il primo vicecapo della Direzione principale dello Stato maggiore del Ministero della Difesa, unità prima conosciuta come GRU, centro nevralgico dei servizi militari.

