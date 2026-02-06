Rubava antidolorifici a bimbi ricoverati e se li iniettava fingendo di somministrarli | medico condannato in Usa

Un medico anestesista negli Stati Uniti è stato condannato per aver rubato antidolorifici destinati a bambini ricoverati. Secondo le accuse, il dottore si iniettava le sostanze fingendo di somministrarle ai piccoli, riempendo le fiale con soluzione fisiologica. La vicenda ha fatto scalpore nel mondo sanitario e tra i genitori dei pazienti.

Il medio anestesista usava per lui le fiale destinate ai piccoli pazienti gravemente malati e poi le riempiva di soluzione fisiologica. A volte avrebbe usato le sostanze mentre era ancora in ospedale, rimanendo sotto l'effetto di potenti narcotici durante la cura dei pazienti.

