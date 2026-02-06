Rubava antidolorifici a bimbi ricoverati e se li iniettava fingendo di somministrarli | medico condannato in Usa

Da fanpage.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un medico anestesista negli Stati Uniti è stato condannato per aver rubato antidolorifici destinati a bambini ricoverati. Secondo le accuse, il dottore si iniettava le sostanze fingendo di somministrarle ai piccoli, riempendo le fiale con soluzione fisiologica. La vicenda ha fatto scalpore nel mondo sanitario e tra i genitori dei pazienti.

Il medio anestesista usava per lui le fiale destinate ai piccoli pazienti gravemente malati e poi le riempiva di soluzione fisiologica. A volte avrebbe usato le sostanze mentre era ancora in ospedale, rimanendo sotto l'effetto di potenti narcotici durante la cura dei pazienti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rubava Antidolorifici

Bastonava la moglie, le rubava soldi e non dava da mangiare ai bimbi

Un uomo di 32 anni di Capodistria è stato denunciato per violenza domestica, maltrattamenti e negligenza nei confronti dei figli.

La batteria che rubava le casseforti degli alberghi: li hanno trovati così

I carabinieri di Cavalese hanno arrestato una banda di tre persone che rubava casseforti negli hotel di Trento.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Rubava Antidolorifici

Rubava antidolorifici a bimbi ricoverati e se li iniettava fingendo di somministrarli: medico condannato in UsaIl medio anestesista usava per lui le fiale destinate ai piccoli pazienti gravemente malati e poi le riempiva di soluzione fisiologica ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.