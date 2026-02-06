Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fuga

Giovedì sera, nel centro storico di Trento, un uomo di 35 anni ha preso una bottiglia di vino dagli scaffali e poi è scappato. L’addetto alla vigilanza ha cercato di fermarlo, ma lui ha minacciato e si è dato alla fuga. Alla fine, è stato arrestato poco dopo. La scena è stata molto confusa, con i passanti che hanno assistito alla scena.

Momenti caotici giovedì sera, 5 febbraio 2026, in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo, un cittadino di origini marocchine di 35 anni, è stato arrestato responsabile di aver rubato una bottiglia di vino e minacciato l’addetto alla vigilanza.La vicendaIl fatto è successo in un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Trento Vino Colleferro, ruba la borsa ad una signora e si da alla fuga A Colleferro, una donna ha subito il furto della propria borsa a causa di un momento di distrazione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Trento Vino Argomenti discussi: Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fuga; Ruba dagli scaffali ma viene scoperto dal personale: dopo i pugni scatta l'arresto; Ruba della merce dagli scaffali e tenta di scappare, acciuffata; Como, ruba 100 euro di merce al supermercato, baby ladro denunciato dalla Polizia di Stato di Como. Ruba della merce dagli scaffali e tenta di scappare, acciuffataÈ andata decisamente male ad una donna che è stata sorpresa in un negozio mentre prelevava dagli scaffali numerosi prodotti tentando di andarsene senza pagare. È accaduto nel rione Modena di Reggio Ca ... cn24tv.it Ruba in un negozio e prova a scappare, arrestata in CalabriaViene sorpresa mentre preleva numerosi prodotti dagli scaffali di un esercizio commerciale e tenta di allontanarsi senza pagare, ma il suo tentativo finisce con l’arresto. È quanto accaduto nel ... zoom24.it TRENTO: RUBA UNA BOTTIGLIA DI TEROLDEGO E MINACCIA I COMMESSI, ARRESTATO 35ENNE I Carabinieri di Trento hanno arrestato ieri sera un uomo per rapina impropria. L'uomo, un 35enne, aveva appena rubato una bottiglia di Teroldego dagli sc facebook Ruba degli stivali da un negozio in pieno centro e scappa. Rintracciato e denunciato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.