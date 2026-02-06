Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fuga

Da trentotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera, nel centro storico di Trento, un uomo di 35 anni ha preso una bottiglia di vino dagli scaffali e poi è scappato. L’addetto alla vigilanza ha cercato di fermarlo, ma lui ha minacciato e si è dato alla fuga. Alla fine, è stato arrestato poco dopo. La scena è stata molto confusa, con i passanti che hanno assistito alla scena.

Momenti caotici giovedì sera, 5 febbraio 2026, in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo, un cittadino di origini marocchine di 35 anni, è stato arrestato responsabile di aver rubato una bottiglia di vino e minacciato l’addetto alla vigilanza.La vicendaIl fatto è successo in un.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

