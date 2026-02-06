Royal Rumble torna negli Stati Uniti | nessun dubbio sulla location

La Royal Rumble torna negli Stati Uniti e si svolge come sempre in grande stile. Non ci sono dubbi sulla location, confermata dopo anni di successi. Gli appassionati di wrestling si preparano a riempire gli stadi, pronti a vivere un evento che ormai ha superato i confini nazionali. La folla si aspetta sorprese e momenti emozionanti, come di consueto.

La Royal Rumble ha consolidato la sua posizione di fenomeno globale, dimostrando di saper catalizzare l’attenzione degli appassionati di wrestling a livello internazionale. L’edizione disputata in Arabia Saudita ha segnato un record di partecipazione e spettacolo, aprendo la strada a una nuova stagione di successi. Per il 2027 la WWE pianifica un ritorno negli Stati Uniti, con l’obiettivo di offrire una cornice imponente e un palcoscenico capace di registrare numeri di grande impatto economico e mediatico. Secondo le previsioni interne, l’evento dell’anno successivo dovrebbe disputarsi in uno dei grandi stadi nazionali degli Stati Uniti, restituendo alla manifestazione un’ambientazione da grande evento capace di richiamare tifosi da tutto il paese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

