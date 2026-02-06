Roster Royce Keys | tutti i dettagli e le novità

Il mondo del wrestling si infiamma con la notizia del trasferimento di Royce Keys. Dopo aver rifiutato un’offerta contrattuale importante, l’atleta ha deciso di cambiare squadra. La sua scelta ha sorpreso molti, già pronti a seguire i prossimi sviluppi della sua carriera. La decisione di Keys potrebbe cambiare gli equilibri nel circuito, ma ora resta da capire quale sarà la sua prossima mossa.

Il passaggio di un atleta tra le principali realtà del wrestling sta occupando le attenzioni degli appassionati: dopo aver rinunciato a un’offerta contrattuale particolarmente remunerativa, l’atleta è destinato a entrare nel roster di SmackDown. L’esordio robusto alla Royal Rumble e l’assenza nell’ultima puntata di Raw hanno acceso i riflettori sulle nuove dinamiche interne alla federazione e sulle opportunità che si aprono per il protagonista di questa trattativa. Secondo le indicazioni interne, il mistero sull’assegnazione è stato risolto. Sebbene Royce Keys sia stato avvistato nel backstage di Raw nel corso della scorsa settimana, la sua presenza era di carattere logistico: la direzione ha deciso di inserirlo stabilmente nel roster di SmackDown. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ieri sera, durante la Royal Rumble 2026, Royce Keys ha fatto il suo debutto con un nuovo nome.

