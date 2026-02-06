Ronaldo ha scoperchiato la crisi del campionato saudita

Ronaldo ha puntato i riflettori sulla crisi del campionato saudita. L’attaccante portoghese ha parlato chiaro, sottolineando che ci sono valori più importanti del denaro nel calcio. La sua presenza ha acceso un dibattito acceso sulla situazione attuale dello sport in Arabia Saudita.

Ci sono cose che il denaro non può comprare. Ci sono momenti in cui lo sport, il calcio, la base sportiva e la competizione stanno molto al di sopra dei fasci di banconote. Questo è ciò che sta accadendo nel campionato dell'Arabia Saudita, una lega basata su grandi quantità di denaro ma con poca sostanza calcistica. Troppi soldi e poco calcio in Arabia Saudita. Mundo Deportivo scrive: "Sembrava stesse diventando di moda che molti giocatori importanti finissero la carriera andando in Arabia Saudita, o addirittura prima del previsto, con molti calciatori che si trasferivano ancora giovani. Molti all'epoca lo consideravano un'assurdità: andare in una lega senza alcun livello competitivo, il cui unico scopo per il giocatore poteva essere riempirsi di denaro.

