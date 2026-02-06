Ronaldo esperienza finita in Arabia? In estate può lasciare
Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l’Arabia già quest’estate. Secondo fonti, il portoghese potrebbe interrompere la sua avventura in Medio Oriente e tornare in Europa o cercare una nuova occasione. La notizia circola da giorni e ancora nessuna conferma ufficiale, ma il suo futuro sembra sempre più incerto. Ronaldo ha appena compiuto 41 anni, e questa potrebbe essere la sua ultima grande scelta in carriera.
Roma, 6 febbraio 2026 – L'esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia è giunta al capolinea? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ESPN, infatti, il fuoriclasse portoghese (che ieri ha festeggiato 41 anni) potrebbe lasciare il campionato arabo nella prossima sessione di mercato. Alla base dei dubbi di CR7 ci sarebbe il trattamento di favore del fondo PIF nei confronti di una delle sue squadre, l'Al-Hilal, a discapito delle altre. Il fondo è il proprietario di ben quattro squadre del campionato arabo: l'Al ittihad, l'Al Ahli, l'Al Nassr (squadra di Cristiano Ronaldo) e proprio l'Al Hilal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
