Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l’Arabia già quest’estate. Secondo fonti, il portoghese potrebbe interrompere la sua avventura in Medio Oriente e tornare in Europa o cercare una nuova occasione. La notizia circola da giorni e ancora nessuna conferma ufficiale, ma il suo futuro sembra sempre più incerto. Ronaldo ha appena compiuto 41 anni, e questa potrebbe essere la sua ultima grande scelta in carriera.

Roma, 6 febbraio 2026 – L'esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia è giunta al capolinea? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ESPN, infatti, il fuoriclasse portoghese (che ieri ha festeggiato 41 anni) potrebbe lasciare il campionato arabo nella prossima sessione di mercato. Alla base dei dubbi di CR7 ci sarebbe il trattamento di favore del fondo PIF nei confronti di una delle sue squadre, l'Al-Hilal, a discapito delle altre. Il fondo è il proprietario di ben quattro squadre del campionato arabo: l'Al ittihad, l'Al Ahli, l'Al Nassr (squadra di Cristiano Ronaldo) e proprio l'Al Hilal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ronaldo, esperienza finita in Arabia? In estate può lasciare

Approfondimenti su Cristiano Ronaldo

La protesta di Cristiano Ronaldo con l'Al Nassr è finita.

L'Inter si prepara a una rivoluzione nel centrocampo in vista della prossima estate, con possibili cambiamenti significativi tra i giocatori chiave.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cristiano Ronaldo

Ronaldo's experience in Saudi Arabia over? He could leave in the summer.Roma, 6 febbraio 2026 – L'esperienza di Cristiano Ronaldo in Arabia è giunta al capolinea? Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ESPN, infatti, il fuoriclasse portoghese (che ieri ha festeg ... sport.quotidiano.net

Cristiano Ronaldo, la protesta è finita: ma lascerà l’Arabia Saudita a fine stagione, ha già offerteLa protesta di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr è totalmente rientrata. Il giocatore tornerà ad allenarsi, ma il suo futuro sarà lontano dall’Arabia Saudita. fanpage.it

La Juve è sempre più in pressing per En-Nesyri Sull'attaccante c'è un retroscena a dir poco speciale: il marocchino, infatti, vanta di aver "battuto" un primato messo a segno da Ronaldo nella sua esperienza alla Juve #Juve #EnNesyri facebook