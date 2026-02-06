Roma vs Cagliari ventiquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Roma e Cagliari si preparano a sfidarsi nel match della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi cercano punti per restare in corsa per la zona Champions, mentre i sardi puntano a consolidare il loro buon periodo e avvicinarsi alla salvezza. La partita si gioca oggi e molti occhi sono puntati sulla sfida tra le due squadre.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi sono chiamati a riprendere la corsa per restare agganciati al treno Champions, mentre i sardi vogliono consolidare il loro buon momento in ottica salvezza. Roma vs Cagliari si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi vogliono reagire subito all’inatteso ko di Udine, per provare a riconquistare il quarto posto, perso nuovamente a beneficio della Juventus, distante due punti. Ad ogni modo, la squadra di Gasperini è tra le migliori del campionato, avendo collezionato 43 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

