Roma vs Cagliari ventiquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Roma e Cagliari si preparano a sfidarsi nel match della ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi cercano punti per restare in corsa per la zona Champions, mentre i sardi puntano a consolidare il loro buon periodo e avvicinarsi alla salvezza. La partita si gioca oggi e molti occhi sono puntati sulla sfida tra le due squadre.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I giallorossi sono chiamati a riprendere la corsa per restare agganciati al treno Champions, mentre i sardi vogliono consolidare il loro buon momento in ottica salvezza. Roma vs Cagliari si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS CAGLIARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi vogliono reagire subito all’inatteso ko di Udine, per provare a riconquistare il quarto posto, perso nuovamente a beneficio della Juventus, distante due punti. Ad ogni modo, la squadra di Gasperini è tra le migliori del campionato, avendo collezionato 43 punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma vs Cagliari, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Roma Cagliari Genoa vs Napoli, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Domani sera si gioca Genoa contro Napoli, una sfida importante per la classifica. Fiorentina vs Torino, ventiquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La Fiorentina affronta il Torino nella ventiquattresima giornata di Serie A. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Roma vs Inter Milan Preview: Serie A Lineups, Team News, Odds, Predictions & Much More Ultime notizie su Roma Cagliari Argomenti discussi: Calendario Roma Serie A Enilive 2025-2026: tutte le partite dei giallorossi | DAZN News IT; Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Dybala recupera e gioca Roma-Cagliari? Le ultime su condizioni e infortunio. Diretta Tv e streaming: dove vedere Roma-Cagliari, probabili formazioni e diffidatiDopo la sconfitta di Udine, la squadra giallorossa non può permettersi altri passi falsi in campionato se vuole continuare a lottare per un piazzamento in Champions League. Lunedì 9 febbraio alle ... asromalive.it Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro: i precedenti con i giallorossiL'Associazione Italiana Arbitri rende note le designazioni per il prossimo turno di campionato. Col direttore di gara tre vittorie in cinque gare ... ilromanista.eu Cagliari con il morale a mille in vista della gara di lunedì con la Roma dopo le ultime tre vittorie consecutive e l'abbraccio dei tifosi nell'allenamento aperto al pubblico di ieri alla Domus. #ANSA facebook Roma-Cagliari, arbitra Marcenaro x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.