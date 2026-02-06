La Roma cambia roster per gli ottavi di Europa League. La società ha inserito Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza nella lista UEFA, lasciando fuori Dovbyk. I nuovi acquisti sono già pronti a scendere in campo con la maglia giallorossa, mentre la squadra si prepara alla fase decisiva della competizione.

Svolta radicale nelle scelte europee della Roma. In vista della fase a eliminazione diretta dell’ Europa League, il club giallorosso ha ufficializzato le modifiche alla lista UEFA, integrando immediatamente i colpi del mercato invernale: Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza sono ufficialmente pronti al debutto internazionale con la nuova maglia. La notizia più clamorosa riguarda però le esclusioni eccellenti. Resta fuori Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino, come confermato dalle ultime indiscrezioni mediche, paga i lunghi tempi di recupero dopo l’operazione alla coscia sinistra e non sarà disponibile per gli ottavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, lista UEFA per gli ottavi: Malen e Zaragoza dentro, fuori Dovbyk

Approfondimenti su Roma Uefa

Gasperini ha annunciato la lista dei giocatori per l’Europa League.

Questa mattina la Roma ha annunciato la lista dei giocatori convocati per gli ottavi di finale di Europa League.

