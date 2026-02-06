Roma lista UEFA per gli ottavi | Malen e Zaragoza dentro fuori Dovbyk

La Roma cambia roster per gli ottavi di Europa League. La società ha inserito Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza nella lista UEFA, lasciando fuori Dovbyk. I nuovi acquisti sono già pronti a scendere in campo con la maglia giallorossa, mentre la squadra si prepara alla fase decisiva della competizione.

Svolta radicale nelle scelte europee della Roma. In vista della fase a eliminazione diretta dell’ Europa League, il club giallorosso ha ufficializzato le modifiche alla lista UEFA, integrando immediatamente i colpi del mercato invernale: Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza sono ufficialmente pronti al debutto internazionale con la nuova maglia. La notizia più clamorosa riguarda però le esclusioni eccellenti. Resta fuori Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino, come confermato dalle ultime indiscrezioni mediche, paga i lunghi tempi di recupero dopo l’operazione alla coscia sinistra e non sarà disponibile per gli ottavi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

