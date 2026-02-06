Roma In Serie A 8 sconfitte identiche | dopo lo svantaggio c’è quasi sempre il buio
La Roma perde ancora. In otto partite, le sconfitte sono tutte uguali: dopo lo svantaggio, il buio si impossessa del gioco. I tifosi iniziano a preoccuparsi, perché questa serie negativa non dà segni di miglioramento. La squadra fatica a reagire e il problema sembra ripetersi ogni volta, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca.
In casa Roma Il dato sulle sconfitte inizia a essere allarmante e siamo già all’ottava in campionato. Quello che preoccupa di più è l’incapacità di reagire allo svantaggio, con i gialloross i che, quando subiscono go l, non riescono quasi mai a ribaltare il risultato. Nelle sconfitte sempre il solito copione. La Roma a Udine ha maturato l’ottava sconfitta in Seria A. L’esito della partita, cioè 1-0, racconta un film già visto varie volte in questa stagione. Infatti, i giallorossi hanno sempre perso con questo risultato, tranne contro la Juventus all’Allianz Stadium dove la sconfitta è arrivata con un 2-1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
