La Roma perde ancora. In otto partite, le sconfitte sono tutte uguali: dopo lo svantaggio, il buio si impossessa del gioco. I tifosi iniziano a preoccuparsi, perché questa serie negativa non dà segni di miglioramento. La squadra fatica a reagire e il problema sembra ripetersi ogni volta, lasciando il pubblico con l’amaro in bocca.

In casa Roma Il dato sulle sconfitte inizia a essere allarmante e siamo già all’ottava in campionato. Quello che preoccupa di più è l’incapacità di reagire allo svantaggio, con i gialloross i che, quando subiscono go l, non riescono quasi mai a ribaltare il risultato. Nelle sconfitte sempre il solito copione. La Roma a Udine ha maturato l’ottava sconfitta in Seria A. L’esito della partita, cioè 1-0, racconta un film già visto varie volte in questa stagione. Infatti, i giallorossi hanno sempre perso con questo risultato, tranne contro la Juventus all’Allianz Stadium dove la sconfitta è arrivata con un 2-1. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, In Serie A 8 sconfitte identiche: dopo lo svantaggio c’è quasi sempre il buio

Questa sera la Pianese ha subito una sconfitta in casa contro il Vis Pesaro, interrompendo una serie positiva di nove partite a punti.

