Roma è il terrore del rione San Lorenzo | tunisino sempre libero

La paura cresce nel rione San Lorenzo a Roma. Da mesi, i residenti vivono nel timore di incontri rischiosi con un tunisino ancora libero, nonostante il suo primo arresto risalga ad aprile 2023. La presenza dell’uomo inquieta le strade e alimenta le tensioni tra chi chiede sicurezza e chi si sente abbandonato dalle forze dell’ordine. La situazione resta critica e nessuno sembra trovare ancora una soluzione definitiva.

Stava accompagnando il figlio dall’oculista in bici; in via dei Dalmati, nel quartiere San Lorenzo a Roma, un uomo sbuca dal nulla, la colpisce ripetutamente al volto e se ne va. Un’aggressione, senza alcuna motivazione, che alla 44enne è costata diverse fratture, rendendo obbligatorio il ricorso al pronto soccorso e un delicato intervento chirurgico, senza considerare lo spavento per lei e per il figlio di 10 anni che ha assistito alla scena. L’aggressore, ripreso in azione anche in un video che lo inchioda, aveva il volto coperto dal cappuccio della felpa, ma tutti sanno chi è. E’ l’uomo che da settimane sta terrorizzando l’intero rione della Capitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

I residenti di San Lorenzo avevano ragione.

Una donna di 44 anni è finita all’ospedale dopo essere stata colpita da un pugno in pieno volto mentre pedalava con il figlio di 10 anni nel quartiere romano di San Lorenzo.

Pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio: il volto fratturato e la denuncia, ma il 22enne straniero «è già libero» VIDEOIn zona a Roma lo conoscono tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i ... ilgazzettino.it

Roma, San Lorenzo: pugni alle mamme e schiaffi ai bambini, il 22enne tunisino resta liberoIl terrore quotidiano nel cuore di Roma A San Lorenzo lo conoscono tutti. Spunta dal nulla, colpisce e sparisce. Pugni, schiaffi, aggressioni improvvise. Ber ... infodifesa.it

Paura a San Lorenzo: l’aggressione, senza apparente motivo, è stata ripresa dalle telecamere di un locale facebook

