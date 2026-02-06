Una donna di 36 anni, Diana Cojocaru, muore poco dopo essere arrivata al Policlinico di Tor Vergata. La Procura indaga per omicidio, cercando di capire cosa abbia causato la morte improvvisa e misteriosa della donna, originaria della Moldavia e residente a Roma da anni. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili piste per fare chiarezza sulla vicenda.

Una morte improvvisa, e apparentemente inspiegabile. È su questi elementi che si concentra l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma sul decesso di Diana Cojocaru, di 36 anni, originaria della Moldavia e residente da anni nella Capitale, morta al Policlinico di Tor Vergata. Omicidio colposo, l’ipotesi di reato sulla quale stanno indagando gli investigatori della polizia giudiziaria del V gruppo del Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Diana era una giovane mamma, sposata, e lascia un figlio di 12 anni. Viveva a Castelverde con la sua famiglia e lavorava nel settore della bellezza come lashmaker, specializzata in extension ciglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, donna di 36 anni muore subito dopo ricovero: si indaga per omicidio

Approfondimenti su Roma Morte

A Bari, una donna è deceduta nel pronto soccorso dopo sette ore di attesa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Roma Morte

Argomenti discussi: Tragedia sulla neve, Claudia Luberti muore a 36 anni davanti agli amici; Appia, i rapinatori scappano con la Panda: fuga di oltre trenta chilometri inseguiti dalla polizia; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Claudia Luberti, 36enne romana va a sciare a Campo Felice e muore per un malore (forse per il freddo).

Accoltellata sul Raccordo a Roma e abbandonata sulla strada, donna di 36 anni ricoverata: è graveUna donna di 36 anni è stata ferita con delle coltellate e abbandonata sull'autostrada questa mattina a Roma. La donna è stata trovata tra le 10 e le 10.10 di questa mattina con ferite da taglio sul ... fanpage.it

Violenza a Roma, donna presa a pugni e poi accoltellata dal compagno: fratture multiple e 40 giorni di prognosi facebook

Roma, picchia e accoltella la compagna. La donna è grave x.com