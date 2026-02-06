Alla vigilia dei playoff di Champions, il Real Madrid riceve una brutta notizia. L’organo competente ha deciso di squalificare Rodrygo Goes, impedendogli di scendere in campo. La scelta colpisce il club e il giocatore, che si vedono privati di un elemento importante in una fase decisiva della stagione.

Una decisione disciplinare dell’organo competente ha ufficializzato la sospensione di Rodrygo Goes in vista dei playoff di Champions League, imponendogli due turni di stop. L’assenza del brasiliano cambia gli equilibri dell’attacco del Real Madrid in una fase decisiva della stagione. La sanzione è scattata in seguito all’espulsione diretta rimediata nell’ultima giornata della League Phase contro il Benfica. Nel referto dell’arbitro è riportato l’uso di un linguaggio offensivo e ingiurioso nei confronti del direttore di gara, motivo che ha portato la Commissione Disciplinare ad applicare due turni di stop. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rodrygo squalificato: brutto colpo per il Real Madrid alla vigilia dei playoff di Champions

Approfondimenti su Rodrygo Goes

Il Real Madrid si prepara a perdere Rodrygo per i prossimi playoff di Champions League.

Valverde e Rodrygo hanno contribuito alla vittoria del Real Madrid sull’Atletico Madrid per 2-1, garantendo ai blancos l’accesso alla finale di Supercoppa.

