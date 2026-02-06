Robinio Vaz, nuovo acquisto della Roma arrivato da meno di un mese dal Marsiglia, si è già fermato per infortunio. Il giovane classe 2007 ha riportato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra e rischia di rimanere fuori a lungo. La sfortuna non si ferma, anche questa volta colpisce i più giovani.

La questione infortuni sembra non voler risparmiare proprio nessuno. Ultimo, e sfortunatamente non ultimo, Robinio Vaz della Roma: arrivato il 14 gennaio dal Marsiglia a titolo definitivo, il classe ’07 ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Vediamo il fumo uscire dalle narici di Gasperini da circa 225 km di distanza. Roma, infortunio Robinio Vaz. Riporta Filippo Biafora su X: “Per Robinio Vaz è emersa una lesione primo grado al soleo della gamba sinistra” Per Robinio #Vaz è emersa una lesione primo grado al soleo della gamba sinistra #ASRoma @tempoweb — Filippo Biafora (@FilBiafora) February 6, 2026 Si prevede uno stop di almeno 15 giorni (lo riporta Angelo Mangiante) e, di conseguenza, è in forte dubbio la sua presenza per il match del Maradona che andrà in scena il 15 febbraio alle 20:45. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Robinio Vaz è a Roma da nemmeno un mese e ha già rimediato una lesione al soleo della gamba sinistra

Hakan Calhanoglu dell’Inter ha subito un risentimento muscolare al soleo sinistro, riscontrato questa mattina tramite risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Robinio Vaz, 18enne francese, si avvicina a un trasferimento alla Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

