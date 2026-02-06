Roberto Bolle racconta l’emozione di essere tedoforo | La Torcia è tutto quello che c’è nei valori sportivi video

Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro si prepara a ospitare la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali. In questa giornata, Roberto Bolle ha condiviso le sue emozioni di essere stato tedeoforo, sottolineando quanto la Torcia rappresenti i valori più autentici dello sport. È un momento atteso da mesi, che apre ufficialmente il countdown verso l’evento che coinvolgerà tutta Italia.

Venerdì 6 febbraio segna l’ atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i tedofori d’eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua “casa”, il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina”. L’esposizione valorizza gli scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma “Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Roberto Bolle racconta l'emozione di essere tedoforo: «La Torcia è tutto quello che c'è nei valori sportivi»

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere il grande momento.

