Milano, Roberto Bolle ha condiviso le sue emozioni commentando la sua esperienza con la torcia olimpica.

Milano – "Il momento più emozionante per me è stato passare tra la folla con la torcia accesa. E vedere l’entusiasmo di ognuno, di tutte le persone che riconoscono nella torcia olimpica, in questo momento, i valori più importanti e necessari”. La stella più brillante della Scala ha ricevuto il testimone davanti al suo teatro, il Piermarini, “la casa dove sono cresciuto”. Roberto Bolle, l’étoile simbolo dell’Italia che ha conquistato il mondo in punta di piedi, ha attraversato un pezzo di Milano per partecipare allo spettacolo collettivo dei Giochi invernali. Il momento più emozionante? “Sentire l’entusiasmo e la gioia nell’essere parte di questo evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roberto Bolle: “La torcia è un simbolo di pace, orgoglioso di trasmettere i valori olimpici”

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere il grande momento.

