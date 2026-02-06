Rob annuncia il primo live della sua carriera ecco dove

La vincitrice di X Factor Rob annuncia il suo primo concerto dal vivo. La cantante ha appena pubblicato il nuovo singolo e svela dove si terrà il suo debutto tra le luci di un palco. I fan stanno già preparando le prime file.

La vincitrice dell'ultima edizione di X Factor, Rob, pubblica il nuovo singolo e annuncia il primo live, ecco dove. Rob pubblica oggi La mia storia, il suo nuovo singolo fuori ovunque. Scritto da rob con Naska, a cui si aggiungono Andrea Bonomo e Renzo Stone, che firmano anche la produzione con Giordano Colombo, il brano rappresenta il riconoscimento di una voce autentica, capace di raccontare senza filtri le emozioni e le contraddizioni della sua generazione. Un pezzo pop rock pop punk diretto e immediato, che racconta il rifiuto di farsi salvare, la necessità di difendersi anche quando fa male, il bisogno di chiudere da soli, senza spettatori.

